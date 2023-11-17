الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تبرز أهمية مشروع توشكى فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية

توشكي
توشكي

قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع توشكى الخير الزراعي من المشروعات التي تتميز بالزراعة على مياه النيل وتوفر كميات كبيرة من الطمي وتزود الرقعة الزراعية، وهي من الأراضي التي يجود فيها محصول القمح، وجاذبة وتشجع على الاستثمار بما يفيد في زيادة الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ما يقلل الضغط على الواردات.

مشروع توشكى يجود الذرة الصفراء والقمح

وأضافت "رجب"، أن مشروع توشكى يجود فيه محصول الذرة الصفراء، ويقلل الفجوة من الذرة كمحصول رئيسي للأعلاف والثروة الحيوانية ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما تتم زراعة الشعير وهو من المحاصيل الواعدة، وتمت هذا العام زراعة مساحات من محاصيل العنب، بالإضافة إلى النخيل، وتسعى الدولة لزيادة الاستثمارات في النخيل ومصر حاليًا الأولى في إنتاج وزراعة النخيل، وتسعى إلى زيادة صادرات التمور والحصيلة الدولارية، وهي مشروعات تفتح آفاقًا جديدة.

وتابعت أن الدولة سباقة في إقامة البنية التحتية في هذه المشروعات، وأصبحت توشكى ومشروعاتها قريبة مع سهولة وتيسير نقل المحاصيل، ما يقلل من التكلفة وييسر على المستثمرين الاستثمار في المشروع.

وأشارت "رجب" إلى أن المركز يوجه المزارعين لأهمية المحاصيل الاستراتيجية، ويوفر عمليات الشراء من المزارعين بسعر التوريد وقت الحصاد والذي لا يقل عن السعر العالمي، ما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة من هذه المحاصيل وهو من أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية أدت إلى زيادة دخل عائد المزارع وحماية من استغلال التجار وفي نفس الوقت توفير فاتورة الواردات واعتماد مصر على إنتاجها.

-الزراعة تكشف اهمية مشروع توشكى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وجزب الاستثمارات العربيةوالاستفادة مياه

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