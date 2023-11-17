إصلاح خط مياه شرب الدريسة في الإسماعيلية

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، بلاغا من مركز ومدينة الإسماعيلية يفيد بانقطاع المياه عن مناطق الخشيانة ونفيشة القبلية بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.



وعلى الفور تم إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وتمت معاينة خط المياه، حيث تبين كسر الماسورة، وتم تركيب مواسير جديدة ورفع كفاءة الخط وضخ المياه مرة أخرى، بالتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات والوحدة المحلية لقرية نفيشة، ومركز ومدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع كافة الأزمات والطوارئ داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهتها وسرعة إزالة أسبابها.

كذلك تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومركز ومدينة الإسماعيلية؛ لتوفير سيارات مياه نقية للأماكن المتضررة خلال فترة الإصلاح وإعادة المياه.

وجرى الدفع بثلاث سيارات حتى انتهاء أزمة انقطاع المياه عن المواطنين، ولدعم المخابز والمواطنين لسد العجز في المياه.

محافظ الإسماعيلية: بدء التشغيل التجريبي لمشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز

وتفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، مشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز "الكيلو ٢" تزامنًا مع بدأ التشغيل التجريبي للمشروع.

تفاصيل مشروع تجفيف قرية الحجاز

واستمع محافظ الإسماعيلية، لشرح تفصيلي للمشروع وما تم إنجازه من أعمال، حيث أوضح مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى يمتد بطول ٨ كيلومترات، للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه فى ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، على أن تنتهي كافة الأعمال خلال شهرين من الآن.

الانتهاء من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو ٢٠٢٣، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائيه حفاظا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.