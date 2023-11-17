الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مريانا برسوم وأحمد قرني بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في أدب الطفل

الفتي الذي يشبه السندباد
الفتي الذي يشبه السندباد

تأهلت الكاتبة مريانا برسوم، والكاتب أحمد قرني، إلى القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع أدب الطفل والناشئة، عن عمليهما "عالم خاص"، و"الفتي الذي يشبه السندباد".

وكانت أمانة جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، قد كشفت عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

تفاصيل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل

وتضمنت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع "أدب الطفل والناشئة" 16 عنوانًا لمؤلفين وكتّاب من 9 دول عربية وهي: سوريا، مصر، الكويت، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تونس، وجاءت كالتالي:

فمن مصر وصلت الكاتبة  مريانا برسوم، عن كتابها "عالم خاص"،  الصادر عن كتابي للطباعة والنشر والتوزيع عام 2023.

ومن مصر أيضا وصل الكاتب أحمد قرني إلي القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع أدب الطفل عن كتابه 4. "الفتى الذي يشبه السندباد"،  الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية عام 2023.

 

  • كما ضمت القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب الطفل أيضا، "عائلتي هي الدنيا" لراما قنواتي، من سوريا، الصادرة عن مجموعة كلمات عام 2023.
  • "قصة الجائزة" لأحمد المطوع، من الكويت، الصادر عن مكتبة حزاية عام 2023.
  • "ساطع" لإستبرق أحمد، من الكويت الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2023.
  • "الضوء" لإسراء كلش، من فلسطين، الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع عام 2023.
  • "صور وحكايات من ذاكرة جدي" لفاطمة شرف الدين، من لبنان، الصادر عن دار الساقي عام 2023.
  • "أبي السجين 118" لتغريد عارف النجار، من الأردن، الصادر عن السلوى للدراسات والنشر عام 2022.
  • "شادنٌ وسحر الفراشة" للدكتورة دلال صالح البارود، من الكويت، الصادر عن دار كلمات للنشر والتوزيع عام 2023.
  • "البنت التي حملت بيتها" لروعة سنبل، من سوريا، الصادر عن دار ظمأ للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.
  • "فتى البرج العجيب والكواكب السبعة" لشاكر نوري، من العراق، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2022.
  • "فتى الشجرة" لضياء جبيلي، من العراق، الصادر عن دار منشورات الهجان للنشر والتوزيع عام 2021.
  • "الكلمات ذات الخيوط السوداء" لفاطمة العامري، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار السيف للنشر عام 2021.
  • "شجرة الأحلام"، لمنيرة الدرعاوي، من تونس، الصادر عن دار الأمينة للنّشر والتّوزيع عام 2023.
  • "طفلُ الموسيقى" لناصر شبانة، من الأردن، الصادر عن وزارة الثقافة – الأردن عام 2021.
  • "أنا أستطيع" لنجم الدين حاج بكري، من سوريا، الصادر عن كتبنا للنشر والتوزيع عام 2023.
جائزة الشيخ زايد للكتاب مريانا برسوم عالم خاص أحمد قرني الفتي الذي يشبه السندباد

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