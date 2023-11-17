مريانا برسوم وأحمد قرني بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في أدب الطفل

تأهلت الكاتبة مريانا برسوم، والكاتب أحمد قرني، إلى القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع أدب الطفل والناشئة، عن عمليهما "عالم خاص"، و"الفتي الذي يشبه السندباد".

وكانت أمانة جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، قد كشفت عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

تفاصيل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل

وتضمنت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع "أدب الطفل والناشئة" 16 عنوانًا لمؤلفين وكتّاب من 9 دول عربية وهي: سوريا، مصر، الكويت، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تونس، وجاءت كالتالي:

فمن مصر وصلت الكاتبة مريانا برسوم، عن كتابها "عالم خاص"، الصادر عن كتابي للطباعة والنشر والتوزيع عام 2023.

ومن مصر أيضا وصل الكاتب أحمد قرني إلي القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع أدب الطفل عن كتابه 4. "الفتى الذي يشبه السندباد"، الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية عام 2023.