هالة صلاح ومحمد عرب صالح في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

تأهل الكاتبان المصريان، هالة صلاح الصياد، ومحمد صالح عرب، إلى القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، لفرع المؤلف الشاب عن عمليهما (غواية الفناء) و(مركب ورقي يحرس النهر).

القائمة الكاملة لفرع المؤلف الشاب

وكانت أمانة جائزة الشيخ زايد للكتاب، أعلنت قبل قليل، القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

وضمّت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع "المؤلف الشاب" 15 عنوانًا من 10 دول عربية؛ هي: مصر، الامارات العربية المتحدة، تونس، المملكة العربية السعودية، المغرب، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان. وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصًا أدبية، وتضمنت العناوين التالية:

من مصر "غواية الفناء" لهالة صلاح الصياد، من مصر، الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات عام 2023.

ومن مصر أيضا، "مَركبٌ وَرَقيٌ يحرُسُ النّهر" لمحمد عرب صالح، من مصر، الصادر عن دار مدارك للنشر عام 2023.

"عيناكِ يا نورة" الكاتبة أسماء سالم الكتبي، من الامارات العربية المتحدة، الصادر عن دار تأثير للنشر والتوزيع عام 2021.

كما ضمت القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع المؤلف الشاب، "المَشهَد المُوريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث"، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس، الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي عام 2023.

"ممّا حكاهُ الماءُ للعطش" لحسن عبده صميلي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع عام 2023.

"نخلعُ الظل على عتبةِ الباب" لحسن علي النجار، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2023.

"الأصولي واللساني: بحث في البنيات النحويّة وتعدّد الدلالات"، للدكتور الوالي العمراني، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023.

"جنيالوجيا الاختلاف” لسامي كريم موشي، من العراق، الصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2023.

"مشروع النوم" لشهاب عبد الله، من تونس، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2023.

"سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبّي في القرن السابع الهجري"، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023.

"جامع الكتب غريب الأطوار" لعمر زكريا، من الأردن، الصادر عن منشورات الحَرف عام 2023.

"الممر اللامألوف الذي يخفيه رجل الأسطح" لفراس المعصراني، من سوريا، الصادر عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع عام 2022.

"ميكروفون كاتم صوت" لمحمد طرزي، من لبنان، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2023.

"شعرية الاعتذار في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي"، للدكتور محمد علي صالح قايد القبلاني، من اليمن، الصادر عن دار مرايا للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

"نعيشُ لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة" لمصطفى رجوان، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023.