فى أول ظهور إعلامى له.. المستشار محمود فوزى ضيف "كل يوم" على ON الليلة

يحل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في أول ظهور إعلامي له، ضيفًا ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، وذلك في حلقة استثنائية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي دائمًا يهتم بالحقوق العمالية وكل معطياتها، حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل من خلال حوار مجتمعى متكامل الأطراف، مؤكدًا انحياز الرئيس لسواعد الإنتاج من خلال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات.

ووجه المستشار محمود فوزى، خلال كلمته في مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "الرئيس وعهد جديد لعمال مصر"، التحية لعمال مصر واصفًا إياهم بملح الأرض وأساس التنمية والإنتاج ومؤسسي البنيية التحتية والرئيسية للبناء والعمران بالجمهورية الجديدة.

وقال المستشار محمود فوزى، إن الرئيس أولى اهتماما بالغا بتدريب الشباب ودمجهم بسوق العمل المتطور وأيضًا بدور المرأة ودمجها بأسواق العمل وعدم التمييز بين الجنسين، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد خريطة جديدة وانطلاقة قوية لمنظومة التصنيع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والأساسية لكل الأعمال وستوفر فرص عمل عديدة.