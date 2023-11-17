الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر في المقدمة.. حصيلة مساعدات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى غزة

مساعدات إلي غزة
مساعدات إلي غزة

في ظل دعم ومساندة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية وتحديدًا قطاع غزة، دشَّن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قافلة مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، وذلك للتخفيف عن أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي.

وتتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن أغذية، مياه، مستلزمات عناية شخصية، أدوية مراتب، بطاطين، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسيِّ وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

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ويُقدِّر الدعم بحوالي 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك وفقًا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي أقرَّ بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة، ويتم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة عبر المعابر المتاحة، وفقًا لتصريحات وزير التضامن الاجتماعي، نيفين القباج.

وتأتي هذه المعونة المقدمة ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع أزمة قطاع غزة، سواء من مصر بإجمالي 10200 آلاف طن، أو من المنظمات الدولية بإجمالي 8300 آلاف طن، أو من الدول الأخري بإجمالي 3200 طن، ويشمل ذلك الجانب النقل الجوي والأرضي عبر 131 طائرة و1090 شاحنة، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة الهلال الأحمر المصري.

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كما يأتي هذا التنسيق وهذا العمل المتواصل استمرارًا لدور الهلال الأحمر المصري الإغاثي الإنساني أيضًا، وذلك تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي حيث يلقى الدعم الكبير في هذا الصدد، وبوصفه كذلك عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول تشكر القاهرة على جهودها السياسية والإنسانية

من جانبها تقدمت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إلى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر سياسيًا وإنسانيًا من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصا الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، وأيضا تقديم الرعاية الطبية للإصابات التي تصل إليها عبر معبر رفح.

وأكدت أبو غزالة على ما صدر عن القمة العربية والإسلامية التي انعقدت في الرياض منذ أيام، ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في دولة فلسطين.

وعلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود واستدامتها، مشددة على الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والعدوان الغاشم على قطاع غزة.

تدمير 45% من الوحدات السكنية واستشهاد أكثر من 11400

وأسفر العدوان علي غزة إلى تدمير ما يقدر بـ 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة حوالي 41 ألف وحدة سكنية، وإلحاق الأضرار بأكثر من 222 ألف وحدة سكنية أخرى و279 منشأة تعليمية أي ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية في غزة.

وقالت أبو غزالة إنه من المحزن استمرار تزايد أعداد القتلى والجرحى من جراء هذه الحرب الشعواء، فقد تعدى عدد الشهداء منذ بدء العدوان 11400 شهيد بينهم 4650 طفل و3145 امرأة، إضافة إلى نحو 29000 إصابة معظمها خطيرة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

غزة وزراء الشئون الاجتماعية العرب مساعدات إنسانية جامعة الدول العربية مصر

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