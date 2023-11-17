الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. إفيهات جعلت عبد المنعم إبراهيم يتربع على عرش الكوميديا

عبد المنعم ابراهيم
عبد المنعم ابراهيم

يصادف اليوم ذكرى رحيل صانع الكوميديا الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 1987، عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

ويعد الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، من أبرز نجوم الزمن الجميل، الذين استطاعوا أن يضعوا بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، وأبدع في تقديم مجموعة من الشخصيات النسائية التي لقت إعجاب الكثير من الجماهير.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل اسطورة الكوميديا الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، ترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل عن مشوار عبد المنعم إبراهيم الفني.

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فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

نبرة صوته ميزته عن الكثير من أبناء جيله فنيا 

تميز الفنان عبد المنعم إبراهيم، عن أبناء جيله في تقديم العديد من الاعمال المختلفة والمميزة والتي أستطاع من خلالها إبراز قوته التمثيلية، وكان ما يميزه نبره الصوت التي ساعدته كثيرًا في تقديم أعماله ليحفظ الجماهير طريقة إلقاءه للكلام وتعبيراته المضحكة.

في ذكرى رحيله.. افيهات صنعت تاريخ الفنان عبد المنعم إبراهيم

ومن أبرز الأدوار التي لمع بها الفنان عبد المنعم إبراهيم خلال مشواره الفني، تقديم دور الطالب الطائش، أو الموظف ضعيف الشخصية، أو دور الشيخ الأزهري الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة.

في ذكرى رحيله.. افيهات صنعت تاريخ الفنان عبد المنعم إبراهيم

ولأن عبد المنعم إبراهيم أبدع في تقديم الأعمال الكوميديه، فكان له شعبية كبيرة وسط الجماهير لدرجة أنهم أصبحوا يتبادلون افيهاته المضحة وأبرزها:  ''كده برده يا سونة يا خاين، ما تسألش فيا، أحبك، أعبدك، أموت في هواك، هاستناك يا حبيبي، هاستناك العمر كله'' من فيلم “إشاعة حب ” مع الفنان يوسف وهبي، والفنان عمر الشريف، والسندريلا سعاد حسني، والفنانة هند رستم.

في ذكرى رحيله.. افيهات صنعت تاريخ الفنان عبد المنعم إبراهيم

ومن أهم الاعمال التي لا تنسى له “ طاقية الإخفاء ” ومن اهم كلماته في هذا الفيلم “العلبة دي فيها أيه.. فيها فيل”.. وكان يلعب في هذا الفيلم دور “عصفور” الذي اكتشف طاقية الإخفاء لمساعدة الناس والتصدي لهم.

ومن ضمن افيهاته "اتعلم إزاى تعامل الجنس اللطيف يا بغل أنت" من فيلم “فتافيت السكر”، وجملة "يا لك من شنقيط" من فيلم "إسماعيل يس فى البحرية".

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فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

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