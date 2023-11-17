غدا.. يحيى صفوت يناقش روايته "دفتر ناعوت" بنادي هليوبوليس الرياضي

يحل الكاتب الروائي يحيي صفوت، في السادسة مساء غد السبت، في ضيافة نادي هليوبوليس الرياضي، لمناقشة وتوقيع روايته دفتر ناعوت، والصادرة مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن دار العين للنشر.

تنتمي رواية دفتر ناعوت، إلي نوعية روايات الغموض فهي، رواية فانتازيا فلسفية بوليسية ومبنية على أحداث واقعية.

محور الرواية والربط بين 4 شخصيات

و محور رواية، دفتر لا يكتب فيه لسبب ما ويربط 4 شخصيات ببعضها الشخصيات مختلفة تماما فتاة وثلاثة رجال، وتظهر بينهم عداوة فيما بعد، وبينهم عداء فلسفي فكرى.

كل واحد منهم يرى الأحداث فى الدنيا بطريقة مختلفة عن الآخر، وكلهم يبحثون على إجابة نفس السؤال، وهو سؤال "أين سنذهب بعد الموت؟"وكل منهم يسأل السؤال بطريقة مختلفة، وهذه الرواية مبنية على أحداث حقيقية حدثت فى مصر، بحسب مؤلفها يحيي صفوت.

كما تعد رواية دفتر ناعوت، لعبة ذهنية بالتأكيد تثير ذهن القارئ، لحل اللغز والغموض الروائي فيما يشبه مباراة شطرنج.

نبذة عن الروائي يحيى صفوت

يشار إلي أن الكاتب الروائي يحيى صفوت، مهندس وكاتب سيناريو من مواليد القاهرة 1975، وهو أول كاتب مصري يكتب باللغتين: العربية والإنجليزية روايات خيالية Fiction. متخصص في روايات التشويق والغموض والبارنومال والخيال العلمي الملحمي.

له 5 أعمال بالإضافة إلي مجموعة قصصية قصيرة ومدونات فلسفية، من بين أعماله الروائية روايات: "جنينة المحروقي" والتي صنفت من أقوي روايات الرعب، ثلاثية "بر الضيف": القسم- العودة- الميراث والتي حققت نسبة من أعلي مبيعات معرض القاهرة للكتاب في دورته المنقضية 2021، حيث نفدت الطبعة الأولى كاملة قبل انتهاء المع رض بخمسة أيام، ورشحت للترجمة والتوزيع في أوروبا. بالإضافة إلي روايته "ما أخفاه الرماد"، ذات الأقنعة المتعددة لبطلها الغامض.