«دفتر ناعوت».. أحدث مؤلفات الروائى يحيى صفوت عن دار العين للنشر

"دفتر ناعوت" واضح كالليل.. غامض كالنهار، أحدث مؤلفات الروائي يحيى صفوت، والمقرر أن تصدر عن دار العين للنشر والتوزيع، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته المنعقدة في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023.

والكاتب الروائي يحيى صفوت، مهندس وكاتب سيناريو من مواليد القاهرة 1975، وهو أول كاتب مصري يكتب باللغتين: العربية والإنجليزية روايات خيالية Fiction . متخصص في روايات التشويق والغموض والبارنومال والخيال العلمي الملحمي.

له خمسة أعمال بالإضافة إلي مجموعة قصصية قصيرة ومدونات فلسفية، من بين أعماله الروائية روايات: "جنينة المحروقي" والتي صنفت من أقوي روايات الرعب.

ثلاثية "بر الضيف": القسم- العودة- الميراث والتي حققت نسبة من أعلي مبيعات معرض القاهرة للكتاب في دورته المنقضية 2021، حيث نفدت الطبعة الأولى كاملة قبل انتهاء المعرض بخمسة أيام، ورشحت للترجمة والتوزيع في أوروبا. بالإضافة إلي روايته "ما أخفاه الرماد"، ذات الأقنعة المتعددة لبطلها الغامض.

ــ "دفتر ناعوت" واضح كالليل.. غامض كالنهار

ومما جاء في رواية "دفتر ناعوت"، للكاتب الروائي يحيى صفوت نقرأ: "عدت لأتأمل في وجوه المسافرين بدوري، فأنا أعشق السفر بالقطار لهذا الغرض بالتحديد: كي أراقب. لا يوجد اختلاف عن المرات السابقة، نفس الملامح المتربة والظهور المحنية، لا أسمع كلمات جديدة ولا ضحكات غريبة. كيان واحد متصل يسير إلي الهاوية.

هل خلق الكون كله من أجل هذا الجنس الضعيف؟ من أجل تلك الثدييات التي لا تملك مخلبا ولا جناحا، تلك المخلوقات البائسة التي ليس لديها أية قدرات خارقة تمكنها من تحقيق أهدافها؟ ليس لديها سوي الأمل.

وفي موضع آخر من الرواية نقرأ: تحسست بأناملي غلافه الجلدي السميك واسم عائلتي "ناعوت"، المنقوش عليه باللون الأحمر الصارخ. ابتسمت حين وقعت عيناي على الوجه المنقوش عليه ثم قربته من أنفي لأنهل من رائحته العبقة. فتحته لأتأمل أوراقه العجيبة، صفحاته المتباينة التي لم أر مثلها من قبل، لكنها تعطي للدفتر شخصية وسحر. شعرت حين وقعت عيناي عليه وسط متعلقات أبي أنه يناديني، يخبرني أن الوقت قد حان أخيرا لنلتقي.