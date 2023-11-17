الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتورة فاتن أبوطالب قائمًا بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبوطالب، الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.

والدكتورة فاتن أبوطالب حصلت على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية من جامعة طنطا عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 1998.

تدرجت في الوظائف العلمية، كطبيب مقيم في 1991،‏ ثم معيد فى 1994، ثم ‏مدرس مساعد 1995، ثم مدرس في 1998، ثم أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام 2021 حتى الآن.

 وثيقة تاريخية نادرة تنشر لأول مرة لقانون إنشاء كلية الطب بطنطا

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن وثيقة تاريخية نادرة تنشر لأول مرة لقانون إنشاء كلية الطب بطنطا رقم 64 لعام 1951 بإنشاء كلية طب طنطا في جامعة فؤاد الأول، وجاء في مادته الأولي ينشأ في جامعة فؤاد الأول كلية الطب باسم كلية طب طنطا ويكون مقرها مدينة طنطا.

والمادة الثانية تشمل كلية طب طنطا (مدرسة طب- مستشفى تعليميًا) والمادة الثالثة تسرى على كلية طب طنطا الأحكام الخاصة بمدرسة الطب والمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول والمادة الرابعة خاصة بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لعام 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.

أما المادة الخامسة نصت على “على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من السنة الدراسية 1950-1951 ويأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة”.

أكد رئيس جامعة طنطا أن هذه الوثيقة تؤكد عراقة كلية الطب بجامعة طنطا والمكانة الريادية وأهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به منذ أكثر من 70 عامًا.
أضاف الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أن ذلك جاء عقب تكليفه بتشكيل لجنة لإعداد كتاب عن جامعة طنطا شاملًا تاريخها وأهم سماتها وإنجازاتها.

رئيس جامعة طنطا طب الأسنان طب وجراحة الفم والأسنان الوظائف العلمية عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب

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