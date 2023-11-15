الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الـ 27 بكلية الزراعة

جامعة طنطا تحتفل
جامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الـ 27 بكلية الزراعة

شهدت كلية الزراعة جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الـ 27، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد السيد عميد الكلية والدكتور شريف جبر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكلية، والدكتور خالد أبو شادى نقيب الزراعيين بالغربية ووكيل وزراة الزراعة.

وقدم الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة، التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، مؤكدا أنهم يجنون ثمار تعبهم وجهودهم المبذولة طوال سنوات الدراسة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الحفل يأتى تعبيرًا عن اعتزاز الجامعة بأبنائها الخريجين، فهم أمل الأمة فى بناء الحاضر وصناعة المستقبل، موجهًا  الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين لم يدخروا جهدا لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. 

وأوصى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة، الخريجين بأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم فى أنحاء العالم.

ووجه الخريجين بضرورة مواكبة التطور العلمى من خلال مواصلة تعليمهم والتحاقهم بالدراسات العليا بالكلية، موضحًا أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة فى حياتهم العملية.

كما قدم الدكتور شريف جبر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلاب الكلية، موضحًا أن اليوم يمثل بداية طريق جديد ومرحلة جديدة من حياتهم المهنية، مؤكدًا أن الكلية دائمًا تفتح أبوابها لطلابها للدراسة والاستفادة من علم وخبرة أساتذتها في شتى التخصصات.

جامعة طنطا حفل تخرج الدفعة ال 27 سفراء لجامعتهم انجازات الكلية وأولياء أمورهم

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