محافظة أسيوط تشارك فى تحديث خطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب

شاركت محافظة أسيوط، فى ورشة عمل مراجعة الأنشطة وتحديث خطة مشروع تعزيز دعم الاستدامة المجتمعية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" والذى يجرى تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويجرى تنفيذه المشروع في 4 محافظات بصعيد مصر "أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا" والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

4 محافظات يشاركن القابضة للمياه في ورشة العمل

تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلي 4 محافظات، هي أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي، والتي استمرت لمدة يومين بمحافظة القاهرة.

وتبنت ورشة العمل عرض ومناقشة خطط الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الأربع ومشروعات الجهات المانحة العاملة فى مجال التوعية، والمشاركة المجتمعية على مستوى المحافظات الأربع أو مركزيا مع الشركة القابضة.

استعراض المشروعات القومية العاملة فى مجالات التوعية والمشاركة المجتمعية

كما استعرض عمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المشروعات القومية العاملة فى مجالات التوعية والمشاركة المجتمعية سواء محليا بالمحافظات او مركزيا مع وزارة التنمية المحلية، وذلك بمشاركة ممثلي المحافظات الأربع.

وأضاف أحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، أنه تم خلال الورشة عرض أنشطة ومنهجية ونتائج المكون الأول حسب خطة المشروع، كما تم تقسيم مجموعات عمل لعمل مقترحات لتحسين تنفيذ أنشطة المكون الأول إجراء وعرض تحليل swot للأنشطة التى تم تنفيذها، ومناقشة المكونات المحتملة لحزمة أدوات نوعية المستخدمين.



كما استعرضت أميرة الصيرفي قائد فريق المشروع، ومحمد الهلباوي المنسق بالمشروع أنشطة ومنهجية ونتائج المكون الثانى بحسب خطة المشروع، وتم خلال الجلسة تشكيل مجموعات عمل لوضع مقترحات لتحسين تنفيذ أنشطة المكون الثاني ومناقشة مقترحات، وموضوعات ورش عمل المكون الرابع ثم تلخيص مخرجات اليوم الثاني وتقييم ورش العمل.



وأعلن محافظ أسيوط- فى تصريحات صحفية اليوم– دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذا لتوجيهات الدولة، مؤكدا أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



هذا فضلا عن أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم المشاركة المجتمعية وإدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي، ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية.



وطالب جميع المشاركين فى ورش العمل بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى محليا ومركزيا، في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية.



جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية وأحمد محرز استشارى مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية vng وأميرة الصيرفى وعمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ومحمد الهلباوى منسق بالمشروع، والمهندسة نيفين عبدالرحمن من الشركة القابضة لمياه الشرب وضم فريق أسيوط، محمود فوزى مدير إدارة إعلام المحافظة ومسئول إتاحة المعلومات بالبرنامج ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعمرو زهرى مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء ومن شركة مياه الشرب، والمحاسبة أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ونرمين مراد مسئول الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

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