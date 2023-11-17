القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينيين فى عملية دهس بالخليل

أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد شابين على مدخل رأس الجورة لمدينة الخليل، حسبما أذاعت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن عملية دهس أو عملية إطلاق نار، بدعوى وزعم بأنهما قاما بتنفيذ عملية إطلاق نار على جنود قوات الاحتلال.

وفي صباح اليوم أكدت "السلامين" ارتقاء 3 شهداء ووقوع 9 إصابات في قصف مسيّرة للاحتلال على مخيم جنين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية.

وقالت، خلال المداخلة الهاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية خلال اقتحامها جنين، كما فجرت عددًا من المركبات".