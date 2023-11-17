الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شابين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة في إطسا بالفيوم

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية

شهد طريق مركز إطسا في محافظة الفيوم، حادث تصادم  دراجة نارية بسيارة أجرة "صندوق " وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق الدراجة النارية، فاصطدم بسيارة الأجرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا بالفيوم،  يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة بطريق قرية جردو بدائرة المركز ووجود مصابين.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة شاب يُدعى "ي. ع م" يبلغ من العمر 15 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسد، و" ر. م" يبلغ من العمر 14 سنة  ومصاب بكسر في الكتف، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى  مستشفي إطسا المركزي  لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة اثار الحادث

كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتيسير حركه المرور أمام المارة بعد توقفها، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 11 شخص آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط القاهرة الغربي، بعد الفيوم الجديدة قبل قصر الباسل ووجود مصابين.

إصابة شابين حادث تصادم مركز اطسا بالفيوم مستشفي اطسا المركزي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم

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