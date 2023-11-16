الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط حاد في أسعار النفط يثير القلق بسبب بيانات الطلب الضعيفة

النفط
النفط

شهدت أسعار النفط العالمية، في ختام تعاملات اليوم الخميس، تراجعًا قدره 5%، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

هبوط حاد في أسعار النفط 

ويعزى هذا التراجع إلى قلق المستثمرين بسبب تدهور حجم الطلب العالمي على النفط، نتيجة لبيانات ضعيفة صدرت من الولايات المتحدة ومنطقة آسيا.

وشهد سعر خام القياس العالمي «برنت» تراجعًا بنسبة 5% أو 3.86 دولار إلى 77.48 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.9% أو 3.76 دولار إلى 73.00 دولار للبرميل.

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ووصلت أسعار الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو الماضي، حيث بلغ سعر برنت 76.60 دولار للبرميل وسعر غرب تكساس الوسيط 72.16 دولار للبرميل.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

وتداولت العقود الآجلة للخام بأسعار أدنى من الشهور القادمة، مما يعكس توقعات سلبية للسوق، ورغم توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية لشح في المعروض في الربع الرابع، إلا أن البيانات الأمريكية أظهرت زيادة في المخزونات.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين.

فرض عقوبات على إيران

وفي إشارة إلى تحديات أخرى، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، مركزة على قطاع النفط، نتيجة التصاعد في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي الصيني قد شهد تحسنًا في أكتوبر، حيث زادت الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع، وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، مما قد يلقي بعض الضوء الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

اسعار النفط النفط برنت خام غرب تكساس أوبك إدارة معلومات الطاقة الأميركية

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