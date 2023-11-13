"أوابك" تكشف تفاصيل مؤشر أسعار النفط والغاز الطبيعي (إنفوجراف)

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، اليوم الإثنين، إنفوجرافا لـ مؤشر أسعار النفط والغاز الطبيعي.

تراجع أسعار البترول، اليوم، بعد ارتفاعها الذي حققته في نهاية الأسبوع الماضي، مع تجدد المخاوف بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين مما أثر على معنويات السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيرتفع بنسبة أقل قليلا مما كان متوقعا في السابق بينما سينخفض الطلب، مضيفة أن نصيب الفرد من استهلاك البنزين في الولايات المتحدة قد ينخفض في العام المقبل إلى أدنى مستوى له منذ عقدين.