"البترول": انتاج 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من حقول الهيئة

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة العامة للبترول، تحتل المركز الثاني ضمن قائمة كبرى شركات انتاج الزيت الخام، وتحتل المركز الثالث فى إنتاج الزيت والمتكثفات.

وتابعت الوزارة، ان انتاج الشركة من حقولها بلغ حوالى 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، وهو أعلى معدل إنتاج فى تاريخها، وبإضافة حصة الشركة من إنتاج لشركات المشاركة يصبح إجمالي الإنتاج حوالى 98 ألف برميل زيت.

وذكرت الوزارة ان الشركة وتواصل دورها كداعم قوى للاقتصاد القومي فى ظل كونها مملوكة بالكامل للدولة، بلغ حجم الاستثمارات المنفذة للشركة خلال العام حوالى 3.6مليار جنيه بتمويل ذاتي 100%.ح

تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة فى الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

فيما تواصل الشركة برامج عملها بإعادة تقييم المناطق الاستكشافية والتنموية بهدف تعظيم الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات إنتاج الحقول، وأسفر ذلك عن تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة فى الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس بمعدل إنتاج أولى 7200 برميل زيت مكافئ يوميا، وساهمت الاكتشافات الجديدة والدراسات الفنية وإعادة التقييم فى إضافة احتياطي مؤكد وقابل لاسترجاع يقدر بحوالى 11.5 مليون برميل زيت مكافئ

استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف "الملا" ان محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة ، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة .