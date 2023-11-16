الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": انتاج 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من حقول الهيئة

صورة_ ارشيفية
صورة_ ارشيفية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة العامة للبترول، تحتل المركز الثاني ضمن قائمة كبرى شركات انتاج الزيت الخام، وتحتل المركز الثالث فى إنتاج الزيت والمتكثفات.

وتابعت الوزارة، ان انتاج الشركة من حقولها بلغ حوالى 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، وهو أعلى معدل إنتاج فى تاريخها، وبإضافة حصة الشركة من إنتاج لشركات المشاركة يصبح إجمالي الإنتاج حوالى 98 ألف برميل زيت.

وذكرت الوزارة ان الشركة وتواصل دورها كداعم قوى للاقتصاد القومي فى ظل كونها مملوكة بالكامل للدولة، بلغ حجم الاستثمارات المنفذة للشركة خلال العام حوالى 3.6مليار جنيه بتمويل ذاتي 100%.ح

 تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة فى الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس 

فيما تواصل الشركة برامج عملها بإعادة تقييم المناطق الاستكشافية والتنموية بهدف تعظيم الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات إنتاج الحقول، وأسفر ذلك عن تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة فى الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس بمعدل إنتاج أولى 7200 برميل زيت مكافئ يوميا، وساهمت الاكتشافات الجديدة والدراسات الفنية وإعادة التقييم فى إضافة احتياطي مؤكد وقابل لاسترجاع يقدر بحوالى 11.5 مليون برميل زيت مكافئ

استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين  شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 

وأضاف "الملا" ان محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة ، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل  بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة .

البترول حقول العامة للبترول العامة للبترول مملوكة بالكامل للدولة وزير البترول قطاع البترول

مواد متعلقة

وزارة البترول: برامج تدريبية للعاملين لمواكبة تطور الصناعة بالتعاون مع شركات عالمية

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة

بتوجيهات الرئيس السيسى.. الطفل الفلسطينى "عبدالله" يتجه لمعهد ناصر لتلقى العلاج

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة