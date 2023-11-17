الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشحات عزازى: فى هذا التوقيت يتجلى الله على أهل الأرض ويقبل الدعاء (فيديو)

الشحات عزازي
الشحات عزازي

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف إن الله سبحانه وتعالى ربط الاستغفار بالأسحار، لافتًا إلى أن الأسحار هو الوقت الأخير من الليل وهذا التوقيت يكون كل الناس فيه نياما.

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وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الخميس: "فى الثلث الأخير من الليل، وهو قبل الفجر بساعة ونصف، وهذا الوقت هذا يتجلى فيه وينزل إلي السماء الدنيا، وفى هذا التوقيت تقرب الله إليك فتقرب إليه بالطاعة والاستغفار والدعاء".

أوضح: "فعلينا أن نحضر مع الله، فالله يقرب من السماء الدنيا ويقول هل من عنده حاجة اقضها لها فعلي العبد يقول أنا يا رب اقضى لى حاجتى، رب العزة يقول هل من مستغفر فأغفر له، فيجب على العبد أن يقول أنا استغفرك يا رب".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشيخ الشحات عزازي علماء الأزهر الشريف الوقت الأخير من الليل قبل الفجر

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