الشحات عزازى: التصويت في الانتخابات واجب شرعي (فيديو)

قال الدكتور الشحات عزازى، من علماء الأزهر الشريف، إن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية أو البرلمانية أو غيرها، يعتبر من الأولويات الضرورية وتعتبر واجب شرعى، لأنها تهم إدارة الأمة، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعهد إلى سيدنا أبو بكر الصديق، وبعدها قال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر".

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لما قبض سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أول أمر تداول فيه المسلمون هو من يتولى إدارة هذه الأمة، بعد انتقال سيدنا محمد، فسيدنا النبي وضع الأساس واستمر الصحابة على نهجه، فلو نظرت لكل مرة من مراحل المسلمين هو أن يسير المجتمع وأن يكون له رأس وقلب يحمل هموم هذه الأمة".

واستكمل: "فمثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ومن هنا نرى إن هذا الجسد لابد أن يكون له رأس واحدة، هى التى تدير هذه الأمة ويتعاون الجميع فى الوصول إلى أقرب طريقة ترضى الله وتعالى".

وأضاف: "الممتنع عن المشاركة فى التصويت فى الانتخابات، فهذا لا يجوز لأنه واجب شرعى، والله سيسألك على هذه الشهادة، فإذا كنت رافض لماذا لم تقول شهادتك، فربنا هيسألك عن هذه الشهادة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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