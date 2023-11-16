الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الناقد سيد محمود: الشاعر الفلسطيني محمود درويش صناعة مصرية

الناقد سيد محمود
الناقد سيد محمود

قال الناقد سيد محمود، إن رجاء النقاش هو من قدم محمود درويش، لافتًا إلى أن أول من كتب عن محمود درويش في مصر هو غسان كنفاني، ثم كتب عنه مراسل الأهرام في موسكو في مرحلة تالية عبدالملك خليل.

وأضاف الناقد سيد محمود  خلال لقائه ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، أن رجاء النقاش صنع شيء أهم، حيث انتبه إلى أن هذا الصوت لا يعتبر صوت فردي وإنما ظاهرة، ففي فترة مبكرة قبل أن يبلغ عامه الثلاثين، قرر رجاء النقاش أن يعد أول كتاب عن شاعر يمثل "ظاهرة" حيث كان  محمود درويش شاعر يبلغ من العمر أقل من ثلاثين عامًا ويعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة "عرب إسرائيل" ليتم التركيز عليه وتقديمه لأول مرة كمشروع كبير. 

وأشار الناقد سيد محمود، إلى أن رجاء النقاش انتبه إلى صوت محمود درويش، فقرر أن يعد أول كتاب عنه، لافتًا إلى أن الشاعر الفلسطيني محمود درويش صناعة مصرية. 

رجاء النقاش محمود درويش غسان كنفانى القضية الفلسطينية الدكتورة صفاء النجار

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