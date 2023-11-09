الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المتحف الحربي القومي".. شاهد على تاريخ العسكرية المصرية

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

عرض برنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، تقرير بعنوان "المتحف الحربي شاهد على تاريخ العسكرية المصرية". 

وأوضح التقرير، أن المتحف الحربي هو واحد من أكبر وأهم المتاحف الوطنية التي توثق للتاريخ العسكري المصري، حيث يوثق المتحف الحربي القومي لحظات النصر، دروس الهزيمة، تطورات الأسلحة، سنوات الإعدادات والتدريبات العسكرية، قوة وصلابة الجيش المصري على مر العصور منذ بداية التاريخ وحتى الآن، كأقدم جيش نظامي في العالم وأكثر. 

من جانبها، قالت داليا سيف، مرشدة بالمتحف الحربي القومي، إن قاعة المجد بالمتحف تضم الأمجاد العسكرية المصرية عبر العصور منذ عصر المصري القديم المتمثل في المعبودة "سخمت"، وهي معبودة البطش والقوة عند المصري القديم، والذي كان الملك المصري القديم يصحبها معه حتى تبث الخوف والذعر في نفوس الأعداء.

وأوضحت أنه في العصر الإسلامي، يوجد أيضًا الأربع فرسان في عصر صدر الإسلام، حيث يوجد في القاعة فارس عصر صدر الإسلام، والعصر الأيوبي، والعصر المملوكي، ومساعد قائد الانتشارية، كما يوجد أيضًا في العصر الحديث المتمثل في تمثالين  محمد علي باشا وإبراهيم باشا، وفي العصر المعاصر، زورق العبور، عبور 6 أكتوبر العظيم، ومن وراء الثلاث أسلحة الرئيسية؛ القوات الجوية، القوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي.

المتحف الحربي القومي العسكرية المصرية برنامج أطياف صفاء النجار حرب اكتوبر

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