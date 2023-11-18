سيمينارات ومؤتمرات تعليمية تمت في عهد البابا تواضروس لإفادة الكنيسة والأقباط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

واهتم البابا تواضروس خلال سنوه الـ11 على السدة البطريركية بالتعليم لذا قام بتنظيم العديد من السيمينارات والمؤتمرات وفيما يلي قائمة كاملة بها: