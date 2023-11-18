سيمينارات ومؤتمرات تعليمية تمت في عهد البابا تواضروس لإفادة الكنيسة والأقباط
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
واهتم البابا تواضروس خلال سنوه الـ11 على السدة البطريركية بالتعليم لذا قام بتنظيم العديد من السيمينارات والمؤتمرات وفيما يلي قائمة كاملة بها:
- أقام قداسة البابا الكثير من السيمينارات المتخصصة مثل سيمينار للمجمع المقدس فى شهر نوفمبر من كل عام يدرس أمور تهم الكنيسة وأولها عام 2013 بعنوان ”الخدمة قيادة ورعاية“– “نحو مستقبل أفضل“ في عام 2014.
- أيضًا سيمينار المعاهد التعليمية يونيو 2013 ”الكنيسة بين الواقع والمأمول”.
- افتتاح المؤتمر السادس للقبطيات فبراير 2013.
- مؤتمر الرهبنة في يناير 2013.
- سيمينار الأباء كهنة الإسكندرية ”كاهني” أكتوبر 2014 ومؤتمر 2015 عن الكاهن السائر فى مخافة الله ومؤتمر 2016 عن ” أعط عبدك قلبًا حكيمًا”.
- لقاءات مع مجمع كهنة الاسكندرية والاسماعيلية والمحلة الكبرى وأسيوط.
- مؤتمرات بناء الوعى لكل الإيبارشيات وأقيمت على اكثر من 3 مرات خدمت أكثر من 4000 خادم وخادمة.
- المؤتمر الأول لأساتذة الكليات الإكليريكية 8 يونيو 2015.
- سيمينار الرهبنة من 12-14 يناير 2015 فى مقر اللوجوس بدير الأنبا بيشوي بمشاركة 120 راهبًا يمثلون كل اديرتنا فى مصر والمهجر.
- مؤتمر الدراسات القبطية تطلعات مستقبلية” الذي يقيمه المعهد العالي للدراسات القبطية + افتتاح سيمينار مارمرقس كاروز الديار فبراير 2015.
- مؤتمر الأحوال الشخصية بدير مارمينا ابيار يونيو 2015.
- أقام السمينار الأول لكنائس المهجر الناطقة باللغة الأنجليزية فى الفترة من 20-23 مايو 2015 فى استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اشترك في هذا المؤتمر 20 من الآباء الأساقفة و65 من الكهنة والخدام والخادمات.
- مؤتمر كهنة القاهرة والإسكندرية والوجة البحري وشمال الصعيد في 15 فبراير 2016 في بيت سان مارك للمؤتمرات بالخطاطبة بعنوان الكاهن أب ومعلم، حضر المؤتمر 450 كاهنا من 36 إيبارشية.
- مؤتمر كهنة الخليج وزوجاتهم في 2 أغسطس في مركز اللوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.
- مؤتمر المنسقين الإعلاميين في 16 مايو 2016 بعنوان جدد أيامنا كالقديم.
- من أجل تجويد العملية التعليمية التقى قداسة البابا في مركز اللوجوس بالمهتمين بالتعليم الكنسي لتجويد العملية التعليمية الكنسية.
- حلقات دراسية للأباء الرهبان والراهبات باللوجوس للمرة الأولى للرهبان في الفترة من 1 الى 7 فبراير للراهبات وحضر فيها 47 راهبة من 10 أديرة داخل مصر ومن 8 إلى 14 فبراير للرهبان وحضر فيها 50 راهبًا يمثلون 25 ديرًا وهي الأديرة المعترف بها داخل مصر.
- ملتقيات لوجوس لشباب الكنيسة القبطية من جميع إبيارشيات المهجر ومصر بمشاركة 200 شاب وشابة من حول العالم في مركز لوجوس البابوي – أغسطس من كل عام بداية من 2018 وحتي الآن
- المؤتمر الأول لكهنة الكرسي الاورشليمى فى 17 ديسمبر 2018.
- مؤتمر الكهنة الجدد في 4 أبريل 2019.
- مؤتمر كهنة منطقة الخليج سنويًا في شهر يوليو من كل عام.
- مؤتمر ممثلو الهيئات الخيرية في 6 ديسمبر 2018.
- مؤتمر الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية.
- مؤتمر خريجي القديسة فيرينا للتمريض.
- لقاء مع مسؤلي الإكليريكيات في 30 أكتوبر 2018.
- المؤتمر العلمي لمدارس الأحد من 15 إلى 17 نوفمبر 2018.
- المؤتمرات الدولية لمؤسسة سان مارك لتوثيق التراث القبطي.