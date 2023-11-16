ضياء رشوان: إسرائيل تبذل جهود كبيرة لتعطيل إدخال المساعدات لغزة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين السابق، إن إسرائيل استغلت أحداث 7 أكتوبر في تنفيذ مخططاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن وطنه، حيث يستخدم الاحتلال حاليًا، سياسة الإبادة الجماعية من خلال قصف المستشفيات والمساكن، لهذا فقد الشعب الفلسطيني عدد كبير من الشهداء.

تكثيف جرائم الاحتلال

أضاف رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية “ETC” أن تركيز الاحتلال منصبّ على شمال مدينة غزة بشكل عام ويستهدف المؤسسات الصحية في القطاع بشكل مباشر، حيث تم قصف عدد كبير من المستشفيات لمنع وصول الإمدادات الدوائية للقطاع الصحي.

وتابع أن ادعاءات جيش الاحتلال الخاصة بضبط أسلحة داخل مستشفى الشفاء عقب اقتحامها أمر غير صحيح: "لو حرامي مخزن أسلحة هيكون عنده أكثر من الأسلحة اللي ادّعوا وجودها في مستشفى الشفاء".

المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع "إسرائيل تبذل جهودا كبيرة في الداخل والخارج لتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، من أجل تنفيذ سياسة الإبادة التي تسعى إليها الآن".