الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: معبر رفح المنفذ الوحيد لدخول أى مساعدات إنسانية لغزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى اليوم بسبب أحداث 7 أكتوبر، حيث يمكن القول أن الاحتلال تسبب في الكثير من الخسائر الفادحة في المدنيين والأطفال والسيدات، والبنية التحتية، والعدوان متواصل ومستمر. 

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الإعلامي ضياء رشوان، خلال خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لدخول أي مساعدات سواء إنسانية أو دوائية أو وقود، ومصر تفتح المعبر من تجاهها طوال الوقت، ومن الناحية الفلسطينية سلطات الاحتلال هي المسيطرة بحكم أنها دولة الاحتلال، وتقوم بشحن الناقلات وإرسالها لمعبر أبوسالم إلى غزة، ويتم تفتيش الناقلات بشكل كبير هناك، ومن ثم تترك للدخول داخل القطاع. 

وتابع: "جيش الاحتلال يركز على مدينة غزة وشمالها بشكل عام على كل المؤسسات الصحية ويتم استهدافها بشكل مباشر، على سبيل المثال مستشفى الشفاء واقتحامها وما إلى ذلك، وادعى أن هناك أسلحة بالداخل ووجد بعض الأسلحة، "الأسلحة اللي لقوها دي لو لص خزائن هيكون عنده أكتر من كده".

المساعدات الإنسانية لغزة

 واستطرد: "إسرائيل كانت تحاول تعطيل إدخال المساعدات بكل الأشكال الممكنة لتقليل حجم المساعدات التي تصل لأهل غزة".

ضياء رشوان جرائم الاحتلال اي تي سي مصر جديدة أحداث 7أكتوبر

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