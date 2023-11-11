السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: الدولة المصرية لها دور كبير فى دعم القضية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القضية الفلسطينية عادت رغمًا عن أو برضاء الجميع، وأصبحت أى حرب فى هذه المنطقة ستكون إقليمية عالمية أكثر شمولًا، ومن هنا انتبه العالم من خطورة اشتعال المنطقة.
 

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مؤتمر "صوت غزة من القاهرة" يكرم عددًا من المُسعفين وممثلى التحالف لدورهم فى مساعدات غزة

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صوت غزة من القاهرة.. "إكسترا نيوز" تنقل وقائع الجلسة النقاشية لمجلس القبائل لدعم الشعب الفلسطينى

وأضاف ضياء رشوان خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، أن هناك خوفًا كبيرًا من انفجار المنطقة، والدولة المصرية لها دور كبير فى دعم القضية، وما بعد غزة ستعود القضية الفلسطينية ويتم حلها. 

ولفت ضياء رشوان إلى أنه لا يوجد حل فى غزة ولا فى الضفة بدون صف فلسطينى، والبداية بتوحيد الصف الفلسطينى، مؤكدًا أن القاهرة قامت بجهود هائلة فى دعم القضية، والمقاومة ظهرت بعد 40 سنة من القضية الفلسطينية، ولو لم تحل القضية بطريقة عادلة سنشهد شبابًا مقاومًا من الذين قتلت عائلاتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية المنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن، مستقبل الوطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الكاتب الصحفى ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات القضية الفلسطينية صوت غزه من القاهرة

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