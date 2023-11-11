السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفقي: رصيد السيسي ازداد لدى الشعب بسبب موقفه القوي أمام ما يحدث في غزة

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر والباحث السياسي، إن الهم والشغل الشاغل لفكر المصريين هو القضية الفلسطينية، مؤكدًا أننا ارتبطنا بشكل كبير بهذه القضية أكثر من أي شعب آخر، حيث أكد استطلاع رأي بأن 78% منشغلين بالشعب الفلسطيني وقضيتهم.

وأشار المفكر والباحث السياسي، خلال الجلسة النقاشية والتي حملت عنوان "غزة إلى أين" ضمن فعاليات مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية "صوت غزة من القاهرة"، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف الفقي، أن قطاعات الشعب المصري وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتصرف بموضوعية وقوة في قضية شديدة الحساسية، مؤكدًا أن رصيد السيسي ازداد لدى الشعب بسبب موقفه القوي أمام ما يحدث في غزة.

مصطفى الفقي القضية الفلسطينية غزة الدكتور مصطفى الفقي المفكر والباحث السياسي غزة إلى أين صوت غزه من القاهرة اكسترا نيوز

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