الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هنية: إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفسه

هنية
هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني "يواصل خوض معركة الشرف والعز والكرامة في مواجهة أكثر جيوش العالم إرهابًا".

وأضاف هنية في كلمة متلفزة: "انتصار شعبنا اليوم هو امتداد لانتصار طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.وإن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفسه وستكون لنا الكلمة الفصل".

ودعا هنية الى تنفيذ قرارات قمة الرياض، ولاسيما لجهة كسر الحصار عن قطاع غزة

وقال: "قدرة المقاومة على لجم أطماع العدو عنصر قوة للأمة بأكملها".

 

الكيان الصهيوني يستمر في تعطيل القرارات الدولية

 

وعن قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة، قال رئيس المكتب السياسي لحماس: "يستمر الكيان الاسرائيلي في تعطيل القرارات الدولية. وكان ينبغي أن يتضمن قرار مجلس الأمن أمس إدانة جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة والضفة".

وأردف: "نقول للعدو المجرم ولمن يساندونه إنّ حركة حماس حركة متجذرة في أرضها ولن يستطيع العدو ومن معه تغيير الواقع في غزّة. لقد فتحت غزة الباب واسعًا للتحولات الاستراتيجية على صعيد المنطقة وكتبت التاريخ وضربت أسس المشروع الإسرائيلي".

وطالب هنية في كلمته بفتح المعابر وإنهاء الحصار بشكل نهائي وتام والاقرار بالحقوق للشعب الفلسطيني دون قيد أو شرط.

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بعد قصف منزله فى غزة.. أبرز المعلومات عن إسماعيل هنية

 

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم  منزل إسماعيل هنية في منطقة مخيم الشاطئ غرب غزة.

ونشر جيش الاحتلال عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد قصف المنزل في أحد الغارات التي نفذتها طائرة حربية تابعة له.

وقال في بيان له: "إنه قد هاجم بالطائرات المقاتلة منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وزعمت قوات الاحتلال أن المنزل كان يجتمع به كبار مسؤولي حماس.

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