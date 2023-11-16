الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قصف منزله فى غزة.. أبرز المعلومات عن إسماعيل هنية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف منزل القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في غزة، ونشرت قوات الدفاع الإسرائيلية مقطع فيديو اليوم لطائرات مقاتلة وهي تقصف منزلًا زعمت أنه منزل هنية.

وتزعم إسرائيل أن منزل هنية "يستخدم كبنية تحتية إرهابية" ويستخدم كنقطة التقاء من قبل كبار قادة حماس لتوجيه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

من هو إسماعيل هنية؟

إسماعيل هنية شخصية سياسية فلسطينية بارزة لعبت دورًا محوريًا في المشهد المعقد والمضطرب لسياسة الشرق الأوسط. 

ولد إسماعيل هنية في 29 يناير 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة، وكان قطاع غزة نقطة محورية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود.

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نشأ هنية في مخيم للاجئين، وشهد عن كثب الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لإقامة دولتهم، وهو متزوج وله 13 طفلًا.

تلقى تعليمه الابتدائي في المؤسسات التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، حيثُ درس الأدب العربي في الجامعة الإسلامية بغزة، وانخرط في حركة حماس أثناء وجوده في الجامعة.

كما كان منخرطًا في جماعة الإخوان المسلمين وكان رئيسًا لمجلس الطلاب الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين أثناء وجوده في الجامعة وفقًا لتقارير فلسطينية.

حماس والنشاط السياسي

ترتبط رحلة هنية السياسية ارتباطا وثيقا بصعود حركة حماس، وهي منظمة سياسية فلسطينية مقاومة.

تأسست حماس في أواخر الثمانينات بهدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الخدمات الاجتماعية للفلسطينيين المحتاجين.

بدأ انخراط هنية مع حماس في أوائل التسعينيات عندما أصبح مرتبطًا بأنشطتها الخيرية ولاحقًا بجناحها السياسي.

 ارتقى هنية في صفوف حماس، وسرعان ما أصبح التزامه بالقضية الفلسطينية ومهاراته القيادية واضحًا.

كانت قيادة هنية خلال الانتفاضة الثانية، وهي فترة من الصراع المكثف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سببًا دفعه إلى واجهة السياسة الفلسطينية.

انتخب هنية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017، وأعيد انتخابه عام 2021.

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