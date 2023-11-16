المؤبد لمتهم بإنهاء حياة صاحب محل عصير وإصابة شقيقه فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا لإثنين من معاونيه في ارتكاب جريمة قتل صاحب محل عصير في منطقة السلام.

وتلقى قسم شرطة أول السلام بلاغًا من الأهالي بسماع دوي طلقات نارية في الشارع وقت الظهيرة.

على الفور انتقل فريق من البحث الجنائي لمحل البلاغ فوجد به جثة رجل في العقد الخامس من عمره وبه عدة طعنات وشقيقه الأصغر مصاب بطلق ناري في القدم، ووجد تجمهرًا من الأهالي حول الجثة والمصاب.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه ومحاولة استجوابه بعد تماثله للشفاء ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإعداد تقرير بالصفة التشريحية.

وانتقل فريق من النيابة العامة والطب الشرعي إلى مسرح الجريمة لاستكمال التحقيقات وتم استدعاء عدد من الأهالي ممن كانوا متواجدين بمسرح الجريمة وقت وقوعها.

وكشفت أقوال الشهود في تحقيقات النيابة أنه قبل ساعات من سماع دوي طلقات الرصاص نشبت مشاجرة بين المتهم الأول ويدعى (خالد. ك)، 43 سنة، عاطل (مسجل خطر) من سكان نفس منطقة المجني عليهما، وبين القتيل وشقيقه من جهة أخرى، بسبب خلافات مالية بينهم حيث اعتاد المتهم الاستدانة من المجني عليه والمماطلة في رد الدين.

ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه الأول والمتهم بعد مطالبة الأول برد مبلغ مالي كان قد استدانه منه وقيمته حوالي 1500 جنيه، خاصة أن المتهم أعطى للقتيل أكثر من موعد للسداد ولم يف بوعده مما أشعل الخلاف بينهما فتطور للاشتباك بالأيدي، مما دفع شقيق القتيل الأصغر للتدخل وانهالوا عليه بالضرب وطردوا من المحل وتوعدوه بفضحه بسبب اعتياده الاستدانة منهما لشراء متطلباته من المواد المخدرة، الأمر الذي أشعل الغضب في قلب المتهم فتوعد المجني عليهما بالانتقام.

وأوضح أحد شهود العيان أنه بعد قرابة ساعتين من المشاجرة فوجئنا بالمجني عليه وبرفقته اثنين آخرين حضرا إلى محل المجني عليه الأول مستقلين دراجة بخارية وبيد المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش والمتهمين الآخرين أحدهما يحمل "سلاح أبيض" (سكين متوسطة الحجم) والآخر يحمل عصا مطاطية (شومة).