الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازى: إسرائيل فشلت فشلًا ذريعًا فى فرض الإرادة العسكرية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي،  مساعد وزير الخارجية  الأسبق، على ما حذر منه اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري بقوله "إن محاولات فصل الحلول بالنسبة لقطاع غزة عن الضفة الغربية هو أمر لا يجب أن يحدث واستباقًا لنوايا إسرائيلية واضحة"، قائلًا: "إن حديث ما بعد غزة لا بد أن يشمل البحث عن حل دائم ومستدام أساسه إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين".

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن أساس حل الدولتين هو الحفاظ على الوحدة الديموغرافية، كما أوضح وزير الخارجية سامح شكري، بين الضفة والقطاع، بمعنى أنه لا حديث عن غزة وإدارتها، فالقضية ليست إدارة قطاع غزة، القضية هي قضية حل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهذا الحل لن يتأتي بفرض الإرادة أو القوى العسكرية، التي أثبتت أحداث 7 أكتوبر فشلها، في التوصل إلى الحل، بمعنى أن فرض الإرادة العسكرية والقوى المسلحة كانت أساس نظرية الأمن الإسرائيلي، وقد فشلت إسرائيل فشلًا ذريعًا فيها. 

السفير محمد حجازي سامح شكري فلسطين إسرائيل الضفة الغربية غزة حل الدولتين

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