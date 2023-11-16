أستاذ اقتصاد: إسرائيل تخسر يوميًا مليار شيكل بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن خسائر إسرائيل من الحرب على غزة كبيرة جدًا وقد تصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخسر يوميًا مليار شيكل بسبب الحرب.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن خسائر إسرائيل ناتجة بالأساس بسبب وجود حالة من الشلل نتيجة استدعاء 360 ألفًا من قوات الاحتياط للمشاركة في الحرب، منوهًا أن هؤلاء الـ360 ألفًا من خيرة الشباب في إسرائيل وهم الأطباء والمهندسون وكل التخصصات المهمة.

ولفت إلى أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي الإسرائيلي عن خسارة 50 مليار دولار نتيجة الحرب مبالغ فيها، والخسائر لا تتعدى الـ10 أو الـ11 مليار دولار.

وأوضح أن واحدًا من أكبر حقول الغاز توقف نتيجة الحرب، ولكنه عاد للعمل من جديد منذ يومين، وإسرائيل أكثر من 60% من قوتها ناتج عن تصديرها للتكنولوجيا العالية جدًا، وهذا القطاع لم يتأثر بسبب الحرب، ولذلك خسائر إسرائيل لا تتعدى الـ11 مليار دولار.