الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد عمليات الإبادة الجماعية في غزة.. خلاف كبير ينشأ بين إسرائيل وأمريكا (فيديو)

غزة
غزة

عمليات إبادة جماعية يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة جعلت من خلال أمريكي اسرائيلي يطفوا على السطح.

وخلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، أكدت خلاله أنه في انتقاد نادر للإستهداف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة، أعلنت واشنطن عدم موافقتها على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أنه نتيجة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، تتعرض الإدارة الأمريكية لضغوطات داخلية وخارجية من أجل التخلي عن دعمها لاسرائيل، حيث أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم بسبب امتناع إسرائيل عن بذل الجهود المطلوب للحد من استهداف المدنيين الفلسطينيين، مؤكدين أنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين من غزة أو من أي جزء منها.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن احتلال قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي سيكون خطئًا كبيرًا، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها: “إن إسرائيل يتعين عليها الإبقاء على قوة أمنية في قطاع غزة”.

وأشارت القاهرة الإخبارية، إلى أنه بالرغم من هذا الخلاف، تعلن الولايات المتحدة دعمها الكامل لاسرائيل دون قيد أو شرط، إلا أن مجازر الاحتلال في قطاع غزة والتي انتفض العالم لها تسببت في حالة تصدع داخل أروقة السياسة الأمريكية وهو ما ظهر من انقسامات بالخارجية الأمريكية اعترف بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتابعت: "واشنطن التي تطالب اسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مستمرة في إرسال مساعدات عسكرية لا محدودة لها، وهو ما ظهر مؤخرًا في حصول تل أبيب على عشرات الآلاف من القذائف المدفعية والصواريخ الاعتراضية والذخائر الموجهة بدقة، إضافة إلى أجهزة رؤية ليلية ومركبات عسكرية جديدة، وهو ما جعل البعض يصف الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول قطاع غزة بأنه خلاف ظاهري".

القاهرة الإخبارية إبادة جماعية جيش الاحتلال قطاع غزة خلال أمريكي اسرائيلي

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