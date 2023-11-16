الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون أمميون: لن نشارك بمقترحات أحادية حول مناطق آمنة في غزة

غزة
غزة

قال رؤساء عدة وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في بيان، اليوم الخميس، إنهم لن يشاركوا في أية مقترحات أحادية لإنشاء مناطق آمنة في قطاع غزة.

وقالوا، في البيان، إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تثير مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، في ظل الظروف الحالية في القطاع، وفقا لوكالة رويترز.

وكان من بين الموقعين منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

غزة قطاع غزة مناطق آمنة الامم المتحدة مارتن جريفيث تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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