مسئولون أمميون: لن نشارك بمقترحات أحادية حول مناطق آمنة في غزة

قال رؤساء عدة وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في بيان، اليوم الخميس، إنهم لن يشاركوا في أية مقترحات أحادية لإنشاء مناطق آمنة في قطاع غزة.

وقالوا، في البيان، إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تثير مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، في ظل الظروف الحالية في القطاع، وفقا لوكالة رويترز.

وكان من بين الموقعين منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.