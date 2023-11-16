الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم مكتب "كاستنج" غير مرخص فى الدقى

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية  مكتب "كاستنج" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "أحد الأشخاص" بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط "مالك المكتب"، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط ستوديو تصوير يحتوى على "هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس"، وكذا ضبط "كاميرا ديجيتال" معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل".

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

الداخلية التعدي على حقوق الملكية الفكرية تحريات مباحث المصنفات

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