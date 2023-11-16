"عمال مستقبل وطن" تنظم مؤتمرًا لدعم الرئيس السيسي بالإسكندرية

نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحيى، مؤتمرها الأول محافظة الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لتولي فترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك بحضور، زهير ساري الأمين المساعد لأمانة العمال والفلاحين مركزيًا بحزب مستقبل وطن، والنائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، النائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين.

تم خلال المؤتمر عرض فيديو عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية وإنجازات الرئيس السيسي في العديد من المجالات.

وقال عبد الفتاح محمد يحي، إننا مع الرئيس السيسي نجني ثمار ما زرعناه، فنحن نؤمن بهذا الرجل، الذي استطاع القضاء على الإرهاب، وتحقيق لمصر اكتفاء ذاتي من خلال العديد من الزراعات الاستراتيجية، بجانب التطور في قطاعي التعليم والصحة، وزيادة مخصصاتهم في الموازنة العامة للدولة، وهو ما انعكس على زيادة عدد المستفيدين من علاج نفقة الدولة الذي يحتاجه الكثير من أهالينا.

وأضاف أن علينا جميعا أن ندرك أن مصر ما زالت مستهدفة من الداخل من بعض المغرضين، ومن الخارج من الدول الخارجية، وهو ما يؤكد أن تلك البلد الآمنة بفضل الله وقائدها الذي يخاف الله في كل أمر لا يستطيع حمايتها في المرحلة القادمة سوى الرئيس السيسي.

وقال د.محمد الحمامي، نحن على مشارف استحقاق دستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية 2024، ومصر أمام تحد عالمي كبير، وتحيطنا المخاطر في كل دول الجوار.

أضاف أن الدولة المصرية كبيرة، وتثبت ذلك يوم بعد يوم، وخاصة في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دعم ومساندة فلسطين، هي قضية وطنية وليست قضية انتخابية، والشعب المصري شعب اصيل وواعٍ يدرك أهمية وطنه وقيادته السياسية.

واشار إلى أن الأمن الغذائي كان محل اهتمام الدولة والقيادة السياسية من خلال توسيع الرقعة الزراعية، والاهتمام العديد من الزراعات الاستراتيجية، فضلا عن الأمن القومي وتجهز الجيش بكفاءة عالية، مؤكدًا أننا خلف قيادتنا بكافة فئاتنا عمال وفلاحين والمرأة وهم القطاع الأكبر الذي سيقدم رسالة للعالم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال النائب ابو العباس فرحات، أننا جميعًا ندعم الرئيس السيسي لقيادة سفينة الوطن خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مشوار البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات الوطن، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم أهالينا في فلسطين ورفض تهجير اهالينا في غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

أشار النائب إيهاب ابو كليلة إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الهامة في حياة المصريين، مشيرًا إلى أن مصر قلب الأمة العربية، والعالم كله في انتظار نزول المصريين لصناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم.

وأكد أن تصويت المصريين في الانتخابات واجب وطني على جميع المصريين، داعيًا جميع المصريين للنزول والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات القادمة.

من جانبه قال محمد العقاري نقيب الفلاحين، إن الوطن أغلى ما لدينا، والمرحلة القادمة تستوجب رئيس وطني، لا يختلف عليه المصريين وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون مظاهرة حب للرئيس السيسي لإظهار تأييد ودعم جموع المصريين لرئيسهم وقائدهم لاستكمال المشوار وتعزيز دور مصر الريادي اقليميًا ودوليًا.