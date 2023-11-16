لافروف: قدرات مصر تمتد كدولة ولاعب عالمي في الشرق الأوسط والعالم

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن القمة التي عقدتها القاهرة كانت الأولى من نوعها بعد حرب 7 أكتوبر والتطورات اللاحقة، لافتا إلى أن القاهرة تلعب دورًا هامًا في تهدئة الصراع ووقف اطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد لافروف أنه تمتد قدرات مصر كدولة ولاعب عالمي إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مؤكدا ان مصر لاعب عالمي بالفعل.

وأضاف في حوار أجراه مع قناة روسيا اليوم، أنه كان من الأهمية بمكان إظهار أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي وسط الأزمة الاسرائيلية الفلسطينية، ولكن مصر مهتمة بوقف أي عمل عسكري، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، والسماح للمدنيين من البلدان الأخرى بمغادرة المنطقة، وضمان السلام والأمن لسكان المنطقة. غزة.

وشدد لافروف أنه من الضروري أن نتذكر الوضع في الضفة الغربية، حيث لم يتم إعلان الحرب الرسمية، ومع ذلك تواجه غارات من الجيش الاحتلال الاسرائيلي، وهذا لا يؤدي إلى تحسين الظروف اللازمة لبدء عملية السلام، وفي نهاية المطاف بعد حل كافة المشاكل الإنسانية، إجراء محادثات مباشرة حول إنشاء دولة فلسطينية.

الجلوس على طاولة المفاوات

وفي وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية بعد وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة مباشرة.

وقال لافروف: "إنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي، وكلما تأخر حل هذه القضية، أصبح ضمان الاستقرار في هذه المنطقة برمتها أكثر صعوبة".

وأضاف أننا نؤكد من جديد موقفنا بشأن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية فور توقف القتال وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مشددًا على أن هذه القضية في غاية التعقيد.