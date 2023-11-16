الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف يؤكد ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد وقف القتال فى غزة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،  ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية بعد وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة مباشرة.

وقال لافروف- وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- "إنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي، وكلما تأخر حل هذه القضية، أصبح ضمان الاستقرار في هذه المنطقة برمتها أكثر صعوبة".

وأضاف أننا نؤكد من جديد موقفنا بشأن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية فور توقف القتال وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مشددًا على أن هذه القضية في غاية التعقيد.

وأوضح أنه نتيجة للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، من إنشاء مستوطنات غير معترف بها قانونيًا من قبل أي دولة في العالم، لم يتبق سوى القليل من الأراضي التي يجب إنشاء دولة فلسطينية فيها، منوهًا بأنه حتى الولايات المتحدة أدانت مثل هذه التصرفات من جانب إسرائيل، لذلك هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

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