مواطن: الحكومة المصرية من أكثر الحكومات التي وقفت بجانب فلسطين (فيديو)

قال أحمد حمادة مواطن حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة: “الحكومة المصرية من أكثر الحكومات التي وقفت بجانب فلسطين، ودعم كبير من الدولة المصرية والرئيس السيسي والشعب المصري كان له دور واضح منذ بداية المقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني وغيرها من الخدمات".

وأضاف أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني فكرة مرفوضة ومعناها استيلاء العدو علي الأراضي الفلسطينية ووجه الشكر للرئيس السيسي على مساعدة إخواننا في فلسطين سواء دعم غذائي وطبي.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية في ظروف استثنائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، بالرياض اليوم السبت، إن "الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة، الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.