الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير "قطاع الأعمال" يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "القابضة للغزل والنسيج"

محمود عصمت وزير قطاع
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين المهندس أحمد شاكر رئيسًا تنفيذيًا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيسا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد مصطفى مستشارًا لشئون مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو عملية ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقطاعات التابعة، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، والوصول بمعدلات الأرباح لتعبر عن حجم الأصول التي تمتلكها الشركات، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

وأوضح “عصمت” أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه وفق التوقيتات المحددة، وأن هناك متابعة يومية لأعمال تنفيذ المشروع في شتى المواقع، مشيرا إلى بدء مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في الإنتاج الفعلي والتصدير، والانتهاء قريبا من تركيب الماكينات بمصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، وأن العمل مستمر في مختلف مواقع التطوير التي يشملها المشروع.

وجه الدكتور عصمت ببذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مؤكدا ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه والاستفادة من إمكاناته المادية والفنية في مختلف المراحل الإنتاجية لمشروع التطوير، وكذلك التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

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