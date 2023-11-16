“مستقبل وطن” يناقش الخريطة الإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة

عقدت أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الإعلامية هبة جلال، اجتماعًا تنظيميًا هامًا اليوم الخميس، لمناقشة الخريطة الإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

شارك في الاجتماع، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية، وأمناء الإعلام والأمناء المساعدون في جميع المحافظات.

واستعرض الاجتماع خريطة التغطية الإعلامية لكافة الفعاليات والمؤتمرات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وشددت هبة جلال أمين الإعلام، على ضرورة إبراز المشهد الانتخابي بالشكل الأمثل والتغطية الإعلامية بكافة المحافظات، مؤكدة أهمية قيام أمانة الإعلام بدورها في الاستحقاق الانتخابي المقبل بالتعاون مع كافة الأمانات داخل الحزب، مشيرة إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق أمانة الإعلام وقدرتها على تنفيذ كافة التكليفات المطلوبة وفقًا لتوجيهات قيادات الحزب.

وأكد المشاركون في الاجتماع، استعدادهم الكامل في التغطية الإعلامية بكافة الدوائر الانتخابية، إيمانا منهم بأهمية الاستحقاق الانتخابي، فضلًا عن التزامهم الحزبي.

وجدد المشاركون في الاجتماع تأييدهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعزيز التواصل التنظيمي

كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي وكافة أمانات الإعلام بالمراكز والأقسام بجميع المحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة الإعلام المركزية خلال الفترة المقبلة.

مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام بدأ من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

سيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

بينما تبدأ انتخابات الداخل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبرالمقبل.

فيما تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

فيما حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

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