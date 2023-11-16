"مستقبل وطن بالجيزة" ينظم مؤتمرا حاشدا للمرأة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسه الجمهورية، وذلك بحضور النائبة رشا رمضان أمين المرأة بحزب مستقبل وطن، والنائبة صبورة السيد أمين المرأة بمحافظة الجيزة، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالجيزة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة، بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة، خلال المؤتمر الذي قدمته النائبة هند رشاد، أمينة إعلام الحزب بالمحافظة، وانطلق بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة، على دور المرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات، مؤكدةً أن سيدات الجيزة يرسلن رسالة للرئيس بأنهم خلفه ويدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبها، قالت النائبة صبورة السيد، أمينة المرأة بمحافظة الجيزة، أن ملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل.

وفي نفس السياق، قال النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق كل الدعم والمساندة، مشيدًا بمساهمة المرأة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي وضع أساسها وقواعدها الرئيس السيسي.

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة