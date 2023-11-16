الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تنظم جلسة حول أتمتة العمليات الروبوتية في إطار برنامج "TIECnovation"

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، جلسة حول أتمتة العمليات الروبوتية ووظائف في أتمتة العمليات المالية، في إطار برنامج TIECnovation، وذلك يوم 21 نوفمبر المقبل، في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل. 

وتتناول الجلسة تقنية أتمتة العمليات الروبوتية وتقدم لمحة عامة عنها، كما تسلط الضوء على تطبيقاتها وتأثيرها في مختلف الصناعات، بالتركيز بشكل خاص على صناعة التكنولوجيا المالية، كما تستكشف الجلسة التطورات الحديثة وتقنيات أتمتة العمليات الروبوتية الناشئة، وتوضح المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق مسار مهني ناجح في هذا المجال.

وتُبث الجلسة إلى جميع مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية. للتسجيل للحضور، يرجى الضغط هنا

"إيتيدا" تنشر نتائج أعمال الملتقى التوظيفي في مجال تكنولوجيا المعلومات

في سياق متصل، انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل حول سبل تعزيز الرقمنة في مصـر، تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمنظمة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور السيدة إنجريد آمر سفيرة إستونيا بالقاهرة.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة المتطلبات اللازمة لبناء حوكمة رقمية ناجحة، واستعراض الحلول الرقمية في تحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وعرض الجهود المصرية لبناء مجتمع رقمي في إطار رؤية "مصر الرقمية".
 
ويأتي تنظيم ورشة العمل تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التحول الرقمي والمهارات الرقمية من أجل المستقبل، الذي انعقد في سبتمبر 2019 بالعاصمة الإستونية تالين. وأوصى المؤتمر بضرورة تبادل أفضل الممارسات على المستويين الثنائي والإقليمي في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد للاستفادة من التجارب الرائدة مثل التجربة الإستونية في التحول الرقمي.

برعاية وزارة الاتصالات.. اليوم انطلاق قمة "تكني" بمكتبة الإسكندرية


وتتضمن أجندة ورشة العمل عددًا من الفعاليات، وتشمل فعاليات اليوم الأول عدة جلسات حول موضوعات مختلفة، منها الحوكمة الإلكترونية ودورها في بناء مجتمع المعلومات، وجهود تحقيق التحول الرقمي في مصر، والنجاحات والتحديات في هذا الشأن، وتأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي، وأهمية بناء القدرات الرقمية في المجتمع، والتشريعات والاستراتيجيات وحوكمة النظام البيئي للابتكار. وتُختتَم فعاليات اليوم الأول بعقد جلسة للتواصل والتشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية والإستونية المتخصصة في تقديم حلول رقمية للقطاع الحكومي.
 
وتتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسات حول رقمنة الخدمات العامة، وتحسين مناخ الأعمال، ودور الحلول الرقمية في تعزيز التحول الأخضر والاستدامة، وأفضل الممارسات.
 
ويشارك في ورشة العمل أكثر من 60 مشاركًا من الخبراء والمسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في التحول الرقمي، وأعضاء من السفارة الإستونية بالقاهرة، وممثلين عن الاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة "أمة رقمية"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ونخبة من الأكاديميين.

مركز الإبداع التكنولوجي ريادة الأعمال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا أتمتة العمليات الروبوتية العمليات المالية مصر

مواد متعلقة

إيتيدا والاقتصاد الرقمي تنظمان ورشة عمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية بالغربية

الأكثر قراءة

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للضرب والسحل والخطف بعين شمس

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

منتخب مصر يقهر ألمانيا فى بطولة العالم البارالمبية للطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس