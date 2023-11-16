الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابات معقدة ومركبة.. "الصحة": استقبلنا حالات أعضاؤها الداخلية منفجرة

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحالات التي استقبلتها الدولة المصرية من مصابي قطاع غزة، حالات معقدة ومركبة، إذ أن الحالة الواحدة تستدعي تدخل العديد من الأطباء لإجراء اللازم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "لدينا حالات تجتمع فيها الحروق والكسور والانفجارات ببعض أعضاء الجسم الداخلية، الأمر الذي يستدعي تدخل أكثر من 5 تخصصات طبية مختلفة لعلاج كافة الإصابات".

لدينا تنسيق على أعلى مستوى مع تركيا 

وأوضح أن اليوم سيارات الإسعاف استقبلت الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل بعد مناشدته الرئيس السيسي، في معبر رفح، قائلا: "هو في طريقه لمعهد ناصر لتلقي الكشف الكامل عليه من مجموعة من التخصصات في العظام والجراحة العامة وجراحة التجميل، لبدء العلاج".

وحول التنسيق مع تركيا، أكد أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين مصر وتركيا فيما يخص تأمين ونقل مصابي المستشفى التركي في غزة، إلى معبر رفح، ومن ثم نقلهم إلى الدولة التركية.

وتابع عبدالغفار: "بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتواجد سيارات إسعاف مجهزة بالحضانات المتنقلة لاستقبال الأطفال المبتسرين من الجانب الفلسطيني، مؤكدا وجود طواقم وتخصيص الأماكن بالفعل لنقلهم إلى المستشفيات بعد وصولهم إلى معبر رفح"، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تستقبل مصر أي حالة من حالات الأطفال الخدج ولكننا على استعداد لذلك.

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