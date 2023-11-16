"مهارات الاعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي" ندوة تثقيفية بآداب بنها

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها، ندوة تثقيفية بعنوان مهارات الاعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية.

وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تم تنسيقها مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لطلاب قسم الاعلام، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد البديع الأستاذ بقسم الاعلام.

ودارت الندوة حول مفهوم المهارات وكيفية تنميتها، كيف يستخدم الإعلامي الذكاء الاصطناعي يوميًا، القيم الإنسانية الأساسية في الإعلام والتي يجب علي الإعلامي أن يحافظ عليها، المهارات التي يحتاجها الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي المهارات الأساسية والفنية للذكاء الاصطناعي، مهارات القادة الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة اصداره الثالث لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2023، وأن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالفئة الـ (61-70) ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية وهم (مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا)، كما تم إدراج 106 مؤسسة أخرى بحالة "مراسل"، كما أحتلت الجامعة محليًا المركز الـ(13) مع جامعتي سوهاج والجامعة البريطانية، على مستوى 37 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

أشار الجيزاوي، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.