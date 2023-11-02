جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان"

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان" بالكلية.



وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الورشة حاضر فيها الدكتور محمد البربري، كما أنها تمت بالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتناولت الورشة مشتقات وبسترة وتعقيم الحليب، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تصنيع الزبادي، والجُبْن بمختلف أنواعه.

كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة بنها، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

وأشارت الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إلى أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، لافتًا إلى أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية.

ومن جهته؛ أشاد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالتبرع من كافة كليات الجامعة.

وأشار الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن عملية التبرع شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.