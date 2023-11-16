القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 2.3 كيلو "حشيش وشابو" بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫300 كيلو جرام وكمية لمخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة لعقاري أموتريل وأبتريل، وسلاح أبيض و3 ميزان حساس، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.