الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 2.3 كيلو "حشيش وشابو" بمدينة نصر

القبض على تجار مخدرات
القبض على تجار مخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫300 كيلو جرام وكمية لمخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة لعقاري أموتريل وأبتريل، وسلاح أبيض و3 ميزان حساس، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

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السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات فى البدرشين

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ضبط 133 قطعة سلاح و275 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

الحشيش مدينة نصر ضبط 3 أشخاص مخدر الحشيش الهيروين

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