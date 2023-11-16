الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بترويج المخدرات في القليوبية والشرقية

حبس
حبس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتيِّ القليوبية والشرقية، وعقب تقنين الإجراءات، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

مديرية أمن القليوبية

ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو و1 كيلو جرام لمخدر الهيروين و1 كيلو جرام لمخدر الشادو وكمية لمخدر الآيس الشابو بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات وسيارة و3 موازين حساسة ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

مديرية أمن الشرقية

ضبط عاطل- له معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.280.000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة لمواد المخدرة الشرقية القليوبية الهيروين الحشيش

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