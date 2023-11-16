الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كنيسة الروم الأرثوذكس بالأردن تحتفل بتذكارُ نقلِ رفاتِ القدّيسِ جيورجيوس

كنيسة
كنيسة

ترأس الأرشمندريت خريستوفوروس، راعي مطرانية الروم الأرثوذكس  بالأردن، صباح اليوم الخميس، خدمةِ القدّاسِ الإلهيّ (اللّيتورجيّا الإلهيّة)،والذي ترأسَهُ من كنيسةِ القدّيسِ جيورجيوس - السّلط، بمناسبةِ نقلِ رفاتِ القدّيسِ العظيمِ في الشّهداءِ جيورجيوس من نيقوميذيا حيث استشهدَ إلى اللّدِ مسقِطِ رأسِ أمّه.

شاركه  في الخدمةِ الأيكونوموس مروان والأب نكتاريوس راعيا الكنيسةِ بحضورِ الرّعيّة.

في سياق متصل، أقامت مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية -عمان معرضًا للكتاب بالتعاون مع أزبكية عمان - مكتبة خزانة الكتب، ابتداءً من الاثنين 13 نوفمبر الجاري ويستمر إلى اليوم  الخميس في قاعة المدرسة.

ويتضمن المعرض العديد من الكتب العلمية والأدبية والقصص المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية التي تناسب جميع المراحل العمرية بإشراف المعلمين الآء الخطيب والإستاذ رعد القسوس.

الأرشمندريت خريستوفوروس مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن كنيسة القد يس جيورجيوس - نقل رفات القد يس العظيم في الش هداء جيورجيوس

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