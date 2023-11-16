كنيسة الروم الأرثوذكس بالأردن تحتفل بتذكارُ نقلِ رفاتِ القدّيسِ جيورجيوس

ترأس الأرشمندريت خريستوفوروس، راعي مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن، صباح اليوم الخميس، خدمةِ القدّاسِ الإلهيّ (اللّيتورجيّا الإلهيّة)،والذي ترأسَهُ من كنيسةِ القدّيسِ جيورجيوس - السّلط، بمناسبةِ نقلِ رفاتِ القدّيسِ العظيمِ في الشّهداءِ جيورجيوس من نيقوميذيا حيث استشهدَ إلى اللّدِ مسقِطِ رأسِ أمّه.

شاركه في الخدمةِ الأيكونوموس مروان والأب نكتاريوس راعيا الكنيسةِ بحضورِ الرّعيّة.

في سياق متصل، أقامت مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية -عمان معرضًا للكتاب بالتعاون مع أزبكية عمان - مكتبة خزانة الكتب، ابتداءً من الاثنين 13 نوفمبر الجاري ويستمر إلى اليوم الخميس في قاعة المدرسة.

ويتضمن المعرض العديد من الكتب العلمية والأدبية والقصص المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية التي تناسب جميع المراحل العمرية بإشراف المعلمين الآء الخطيب والإستاذ رعد القسوس.