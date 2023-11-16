الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تزور مطرانية طموه بالجيزة

زار قيادات حزب الشعب الجمهوري مطرانية طموه بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمنسق العام والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، وذلك تفعيلا للدور الوطني والسياسي والاجتماعي لإدارة المواطنة بالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر.

كما شارك في الزيارة المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، المستشار تامر عويان، منسق عام الحملة الانتخابية بالمحافظة، الدكتور ناصر عدلي، مسؤول إدارة المواطنة بالحملة، الدكتورة عبير الشربيني المسؤول الإعلامي للحملة وأمين اعلام المحافظة، عماد حمزة، محمد المنشاوي مساعدو أمين التنظيم بالمحافظة، أحمد عبدالصمد مشرف أمانة الحوامدية، وعدد من أعضاء الحملة الانتخابية وأعضاء الحزب.

تعاون في المرحلة المقبلة

ونالت الزيارة حفاوة كبيرة وحسن الاستقبال، حيث أبدى اللواء محمد صلاح أبو هميلة سعادته بلقاء نيافة الأنبا صموئيل معربا عن تقديره وحبه للكنيسة المصرية ومواقفها الوطنية الخالصة على الدوام، وداعيا نيافة الأنبا للتعاون في المرحلة المقبلة وخصوصا في مرحلة الانتخابات الرئاسية لتحقيق الحشد الجماهيري من شعب الكنيسة المصرية.

الكنيسة الأرثوذوكسية تشجع على المشاركة الإيجابية

وأكد حضرة صاحب النيافة الأنبا صموئيل، أن الكنيسة الأرثوذوكسية كنيسة وطنية تشجع شعبها على المشاركة الإيجابية الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دور الحزب غير المسبوق في مشاركة أهالي محافظة الجيزة في حل مشكلاتهم وقضاياهم وعلى سبيل المثال لا الحصر القضايا الصحية.

كما أعرب المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالمحافظة عن بالغ سعادته بتلك الزيارة وعن تطلعه لتحقيق أقصى درجات التعاون ما بين الحزب والكنيسة.

وفي نهاية اللقاء شكر نيافة الأنبا صموئيل السادة الحضور على زيارتهم للكنيسة الأرثوذكسية بطموه وتوثيق الزيارة بالتقاط بعض الصور التذكارية.