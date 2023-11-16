الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تزور مطرانية طموه بالجيزة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار قيادات حزب الشعب الجمهوري مطرانية طموه بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمنسق العام والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، وذلك تفعيلا للدور الوطني والسياسي والاجتماعي لإدارة المواطنة بالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر.

 

txt

حازم عمر يثنى على قرار "المتحدة" بمنح 100 دقيقة إعلانية لمرشحى الرئاسة

كما شارك في الزيارة المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، المستشار تامر عويان، منسق عام الحملة الانتخابية بالمحافظة، الدكتور ناصر عدلي، مسؤول إدارة المواطنة بالحملة، الدكتورة عبير الشربيني المسؤول الإعلامي للحملة وأمين اعلام المحافظة، عماد حمزة، محمد المنشاوي مساعدو أمين التنظيم بالمحافظة، أحمد عبدالصمد مشرف أمانة الحوامدية، وعدد من أعضاء الحملة الانتخابية وأعضاء الحزب.

txt

حملة حازم عمر لـ"صالون التنسيقية": نعتمد على مسارات غير تقليدية في الدعاية لمرشحنا

تعاون في المرحلة المقبلة 

ونالت الزيارة حفاوة كبيرة وحسن الاستقبال، حيث أبدى اللواء محمد صلاح أبو هميلة سعادته بلقاء نيافة الأنبا صموئيل معربا عن تقديره وحبه للكنيسة المصرية ومواقفها الوطنية الخالصة على الدوام، وداعيا نيافة الأنبا للتعاون في المرحلة المقبلة وخصوصا في مرحلة الانتخابات الرئاسية لتحقيق الحشد الجماهيري من شعب الكنيسة المصرية.

txt

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا مع أمانة العمل الجماهيرى بحزب الشعب الجمهورى

الكنيسة الأرثوذوكسية تشجع على المشاركة الإيجابية 

وأكد حضرة صاحب النيافة الأنبا صموئيل، أن الكنيسة الأرثوذوكسية كنيسة وطنية تشجع شعبها على المشاركة الإيجابية الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دور الحزب غير المسبوق في مشاركة أهالي محافظة الجيزة في حل مشكلاتهم وقضاياهم وعلى سبيل المثال لا الحصر القضايا الصحية.

كما أعرب المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالمحافظة عن بالغ سعادته بتلك الزيارة وعن تطلعه لتحقيق أقصى درجات التعاون ما بين الحزب والكنيسة.

وفي نهاية اللقاء شكر نيافة الأنبا صموئيل السادة الحضور على زيارتهم للكنيسة الأرثوذكسية بطموه وتوثيق الزيارة بالتقاط بعض الصور التذكارية.

مطرانية طموة حازم عمر الحملة الإنتخابية الكنيسة الأرثوذكسية الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

بعد قصف منزله فى غزة.. أبرز المعلومات عن إسماعيل هنية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس