نائب محافظ سوهاج يستعرض أعمال اللجنة الفرعية لجائزة التميز الوظيفى

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفرعية لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، لبحث مدى تطبيق معايير الاختيار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا، وجمال حسن رئيس اللجنة الفرعية.

وأكد نائب المحافظ ضرورة التأكد من مدى تطبيق معايير الاختيار، ومراعاة الضوابط والاشتراطات الموضوعة، مشيرًا إلى أهمية تقسيم أعداد المتقدمين، على أن تقوم اللجنة الفرعية بإنهاء أعمالها في أقرب وقت ممكن والعرض، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية.